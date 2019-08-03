Kurbanlıklara karasinek önlemi

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında kurban kesim ve satış yerlerine astığı sarı bayraklarla karasinek mücadelesi başlattı. Büyükşehir, Kurban Bayramı öncesinde merkez ilçelerde oluşturulan kurbanlık satış alanlarında çevre sağlığını tehdit edecek unsurlara karşı önlemler aldı. Daha hijyenik ve temiz bir ortamda kurbanını almak isteyen vatandaşlarla kurban yetiştiricilerini buluşturan kurban pazarlarını karasineklerden arındırmak amacıyla yürütülen çalışmalarda farkındalık oluşturan büyükşehir, kamuoyunda karasinek yemi olarak bilinen Asetamiprid'le şekerli su sıkılan sarı bayraklı tedbir, görenlerin dikkatini çekti. "Karasinek Mücadelesi İlaçlıdır Dokunmayınız" yazısının yer aldığı 1000 sarı bayrak, merkez ilçelerde 850 noktaya asıldı.