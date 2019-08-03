Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Ölümlü kaza sonrasında yolu trafiğe kapattılar

Ölümlü sonrasında yolu trafiğe kapattılar

Giriş Tarihi: 3.8.2019
Ölümlü kaza sonrasında yolu trafiğe kapattılar
MERSIN'IN Erdemli ilçesinde meydana gelen ölümlü trafik kazası sonrasında bir grup vatandaş, aynı yerde sürekli kaza olduğu gerekçesiyle yolu trafiğe kapattı. Kargıpınar Mahallesi D-400 kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Sabri Gencer (76) bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Bölgede sürekli kazaların olduğunu belirten bir grup vatandaş, kısa süreliğine yolu trafiğe kapattı. Polis ekiplerinin uyarısı üzerine yol açıldı. Bölgeye gelen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da gruptakilerle görüştü. Başarır, olayın takipçisi olacaklarını ve bölgedeki trafik sorununun çözülmesi için yetkililerle görüşeceklerini söyledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Ölümlü kaza sonrasında yolu trafiğe kapattılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN