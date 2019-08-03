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Silifkeli ikiz çobanlar fen lisesini kazandı

Samet ve kardeşler, hayvan otlatırken, da ihmal etmiyor. İkizler fen lisesini kazanarak büyük bir başarının altına imza attı

Giriş Tarihi: 3.8.2019
Silifkeli ikiz çobanlar fen lisesini kazandı
Mersin'in Silifke ilçesinde, hayvancılıkla uğraşan ailelerine yardım etmek için çobanlık yapan 14 yaşındaki ikizler Samet ve Semih Vahapoğlu, Silifke Fen Lisesi'ni kazandı. Silifke'de yaz aylarında, 1800 rakımlı Ayaştürkmenli Mahallesi Çobansini mevkiinde çobanlık yapan ikizlerden Samet Vahapoğlu LGS'de 469, Semih Vahapoğlu ise 449 puan alarak, Silifke Fen Lisesi'ne girmeye hak kazandı. İlçe merkezindeki Kapızlı Rasim Bozbey Ortaokulu öğrencisi olan ikizler, aldıkları mutlu haberle sevindi. Vahapoğlu kardeşler, hayvan otlatırken, kitap okumayı da ihmal etmiyor. İkizlerden Samet Vahapoğlu, "Yazın dağlarda otlaklara çıkıyoruz, kışın sahil kesiminde yaşıyoruz. Keçileri güderken ders çalıştık. Çantamızdan kitaplarımız eksik olmadı. Okula gidemediğimiz zamanlarımız oldu ama ne dershane ne de özel ders almadan, Silifke Fen Lisesi'ni kazandık" dedi.
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Silifkeli ikiz çobanlar fen lisesini kazandı
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