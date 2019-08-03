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Şimşek sen’lendi

Adana Demirspor, uzun zamandır peşinde koştuğu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Boş mukaveleyi imzalayan tecrübeli futbolcu, “Burada olduğum için çok mutluyum. Başarılı olacağım” dedi

BORA ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2019
Şimşek sen’lendi

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, uzun süredir peşinde olduğu 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu Volkan Şen'i transfer etti. Mavilacivertlilerin kanat oyuncusu Volkan Şen ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi. Bursaspor, Trabzonspor ve Fenerbahçe'de de forma giyen Volkan, en son Konyaspor'da oynamıştı. Şen'in boş mukaveleye imza attığı öğrenildi.


VOLKAN: ENGELLER KALKTI VE BURADAYIM
İmza töreninin ardından soluğu Bolu'da alan Şen, teknik direktör Ümit Özat ile görüştü. Ardından takım arkadaşları ile tanışan Şen, çalışmalara başladı. Geçtiğimiz sezonda Adana Demirspor ile antrenmanlara çıkan ancak Fenerbahçe kulübü ile yaşanan pürüz nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Volkan Şen, Adana Demirspor'a geldiği için mutlu olduğunu söyledi. Adana'ya uzak biri olmadığını ifade eden tecrübeli futbolcu, "Geçtiğimiz sezon transferimiz olmadı. Başkanımız Murat Sancak uzun süren görüşmeler sonrasında aradaki engelleri kaldırdı. Şimdi buradayım. Mavi-lacivertli forma altında başarılı işler yapacağıma inanıyorum" dedi.

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Şimşek sen’lendi
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