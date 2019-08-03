Uyuşturucuya 2 tutuklama

GAZIANTEP'TE
polisin şüphe üze- yolu trafiğe kapattılar
rine durdurduğu 2 otomobilde bir miktar
uyuşturucuyla yakalanan 7 kişiden
2'si tutuklandı. Şahinbey İlçe Emniyet
Müdürlüğü'ne bağlı Dumlupınar ve
Güneykent mahallelerinde şüphe üzerine
durdurulan iki otomobilde arama
yapıldı. Aramalarda, 119 gram metamfetamin,
6 gram skunk, 3 uyuşturucu hap,
2 tabanca, 17 mermi, 1 hassas terazi ve
uyuşturucu madde satışında elde edildiği
değerlendirilen 570 TL para ele geçirdi.
Uyuşturucuya ve tabancaya el koyan
ekipler M.T., M.A., M.K., S.K., Ü.A., E.F.
ve D.F.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki
işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen
şüphelilerden M.K. ve Ü.A. tutuklandı,
diğer şüpheliler ise adli kontrol şartı
ile serbest bırakıldı.