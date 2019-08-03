Uyuşturucuya 2 tutuklama

BUGÜN NELER OLDU

polisin şüphe üze-rine durdurduğu 2 otomobilde bir miktaruyuşturucuyla yakalanan 7 kişiden2'si tutuklandı. Şahinbey İlçe EmniyetMüdürlüğü'ne bağlı Dumlupınar veGüneykent mahallelerinde şüphe üzerinedurdurulan iki otomobilde aramayapıldı. Aramalarda, 119 gram metamfetamin,6 gram skunk, 3 uyuşturucu hap,2 tabanca, 17 mermi, 1 hassas terazi veuyuşturucu madde satışında elde edildiğideğerlendirilen 570 TL para ele geçirdi.Uyuşturucuya ve tabancaya el koyanekipler M.T., M.A., M.K., S.K., Ü.A., E.F.ve D.F.'yi gözaltına aldı. Emniyettekiişlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenşüphelilerden M.K. ve Ü.A. tutuklandı,diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıile serbest bırakıldı.