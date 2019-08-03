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Yüreğir’de doğalgaz çalışmaları hızlandı

’nın Belediye Başkanı Mehmet Fatih Kocaispir, ’nde başlatılan borusu döşeme çalışmalarının başlamasından dolayı yapılan törene katıldı

Giriş Tarihi: 3.8.2019
Yüreğir’de doğalgaz çalışmaları hızlandı

Adana Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Karacaoğlan Mahallesi'nde başlatılan doğal gaz borusu döşeme çalışmalarının başlamasından dolayı yapılan törene katıldı. Ucuz ve temiz yakıt kullanmak Yüreğirlilerin de hakkı diyen Başkan Kocaispir, "Doğalgazın kullanım kolaylığını, konforunu ve en önemlisi ekonomikliğini bilmeyen yok. Yüreğir'de doğalgazın yaygınlaşması için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. Elbirliği, gönül birliği ile vatandaşımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz" dedi. Yüreğir'de gaz kullanımının ve yatırımların artması için yoğun çaba harcadıklarını belirten Başkan Kocaispir, "Doğalgaz ucuz, temiz ve çevreci bir yakıt. Yüreğirli vatandaşlarımız bu yakıttan faydalanmayı hak ediyor. Aksa Gaz Adana için 75 km yatırım ayırmış. Bunun çoğunun Yüreğir'e yapılması için çalışacağım. Yüreğirli vatandaşlarımız her şeyin en güzeline layık. Yüreğir'e yapılacak yatırımları her zaman destekleyeceğiz, takipçisi olacağız. Yatırımcılarımıza kapımız her zaman açık olacaktır" diye sözlerini tamamladı.

YÜREĞİR'E AYRI ÖNEM
Törene Başkan Kocaispir'in yanı sıra AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler, Yüreğir İlçe Başkanı Yaşar Turan, İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Bozkurt, Kadın Kolları Başkanı Sevil Can ve Aksa Gaz Bölge Müdürü Tufan Duman meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Aksa Gaz Bölge Müdürü Tufan Duman, "Doğalgaz çevreciliği, ekonomikliği, bulunduğu yere, eve, mahalleye önemli bir değer katmaktadır. Belediye başkanımızın iyi niyetli yaklaşımı, vatandaşlarımızın arz talep dengesi de gözetilerek Yüreğir'e ayrı bir önem vereceğiz" dedi.

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Yüreğir’de doğalgaz çalışmaları hızlandı
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