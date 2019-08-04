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Demirspor ’ya boyun eğdi

Güney ekibi, 1. ’in bir başka kulübü ile oynadığı hazırlık maçında rakibine tek golle kaybetti

Giriş Tarihi: 4.8.2019
Adana Demirspor Bolu’ya boyun eğdi
TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Adana Demirspor ile oynadığı hazırlık maçını 1-0 kazandı. Sezon hazırlıklarını Bolu'nun Karacasu Beldesi'ndeki bir otelde sürdüren Adana Demirspor ile kendi tesislerinde çalışmalarına devam eden Boluspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Otelin antrenman sahasında oynanan karşılaşmada Adana Demirspor, 49. dakikada Vedat'ın düşürülmesi ile kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi. Boluspor, tecrübeli oyuncusu Bilal Kısa'nın 90. dakikada attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.
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Adana Demirspor Bolu’ya boyun eğdi
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