Adanalı kanocular eve 18 madalya ile döndü

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DURGUNSU Kano Türkiye Şampiyonası Yarışları Eskişehir Mamuca Göleti'nde 24-26 Temmuz tarihlerinde tamamlandı. Yarışlar sonucunda Adana Türkiye Olimpiyatlara Hazırlama Merkezi (TOHM) ve SEM (Sporcu Eğitim Merkezi) sporcuları 7 altın, 5 gümüş, 6 bronz olmak üzere toplamda 18 madalya kazandı. AYRICA Adana Kano Sporcuları Türkiye Şampiyonası Yarışlarında Genç Erkekler, Yıldız Erkekler ve Yıldız Kadınlar kategorilerinde üçüncülük kupası elde ederken, Minik Erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. TOHM Kano Branş Koordinatörü Harun Akıllı, sporcuların elde ettikleri başarılarla gurur duyduklarını belirtti. AKILLI, "Sporcularımız her geçen yarış daha başarılı oluyorlar ve göğsümüzü kabartıyorlar. Bu sezon büyükler kategorisinde Türkiye Kupasını Adana'ya kazandırdık. Türkiye Şampiyonasından katılan tüm sporcularımız madalya ile döndüler. Minikler Kategorisinde Türkiye Şampiyonu olmamız alt yapıdan güçlü bir kano ekibinin geldiğinin iyi bir göstergesidir. Verdiğimiz emeklerin karşılığını alıyor olmak, bizleri gelecek adına daha çok umutlandırıyor" ifadelerini kullandı.