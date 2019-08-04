Adanaspor’un her zaman hedegi var

TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor'un teknik direktörü Eyüp Arın, "Adanaspor'un her zaman hedefi olmuştur" dedi. Bolu'nun kampını 9 Ağustos'ta noktalayacak olan turuncu-beyazlı ekipte teknik patron Arın, yoğun bir çalışma temposu içerisinde, çalışmaların her geçen gün ağırlaştığını belirtti. Arın, takım olma konusunda da mesafe kat ettiklerini, iyi bir birliktelik yaşadıklarını, önemli adımlar attıklarını, oyuncuların istekli ve arzulu olduğunu anlattı.



İYİ TRANSFERLER YAPTIK

Transfer konusuna da değinen teknik adam Arın, "Transfer konusunda bütçemizi ve takımın dengesini bozmayacak şekilde çalışmalar yapıyoruz. Düşündüğümüz iki mevkiye transfer var. Görüştüğümüz oyuncular yerli ve yabancı. Bizim bütçemize hangisi uygunsa onları değerlendirmeye çalışacağız. Onları da tamamladığımızda iyi bir ekip olacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.



HER SEZON YENİ BİR UMUT

Teknik direktör Eyüp Arın, mücadeleci, çok koşan, seyir sevki yüksek, camiayı umutlandıracak, birlik ve beraberliği sağlayacak bir oyuncu grubu kurmaya çalıştıklarını, iyi bir sezon geçirmeyi amaçladıklarını vurguladı. Her sezonun yeni bir umutla başladığına işaret eden tecrübeli teknik adam, "Adanaspor'un her zaman hedefi olmuştur" dedi.



İYİ BAŞLAMAK İSTİYORUZ

EYÜP Arın, "Adanaspor, gerçekten çok büyük bir camiadır ve Avrupa kupalarında oynamış bir takımdır. Biz yine hedef doğrultusunda bir plan çiziyoruz. Bunun için başlangıç bölümümüz çok önemli. Lige başlarken bu doğrultuda başlarsak inşallah ligi de iyi götüreceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.