Akdeniz’de Gündoğdu sakinleri dinlendi

BUGÜN NELER OLDU

Mersın'deAkdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak'ın talimatıyla Gündoğdu Mahallesine giden belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri, mahalle sakinlerini dinledi. Çavuşlu Deresindeki ıslah çalışmalarından sorumlu kurum yetkililerini arayan başkan yardımcıları, çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların yaşadığı sıkıntıların sona ermesini istedi. Gündoğdu Mahallesi 141. Cadde üzerinde mahalle sakinleri ve esnafın, Devlet Su İşlerine (DSİ) ait Çavuşlu Deresinden yayılan kötü kokular, dereye dökülen atık sular ve çöpler nedeniyle çok zor günler yaşadıklarını belirterek, can kayıplarına neden olan derenin üstünün kapatılmasını ve aylardır süren ıslah çalışmalarının en kısa sürede tamamlanmasını istemeleri üzerine, Akdeniz Belediyesi bir kez daha harekete geçti. Başkan Gültak'ın talimatı üzerine Başkan Yardımcıları Zafer Şahin Özturan, Uğur Sözkesen, Sabahaddin Yeşilova ve Yakup Aykut ile meclis üyeleri, Gündoğdu Mahallesine giderek bölgede yaşayan vatandaşları ve esnafın dile getirdiği sıkıntı ve talepleri dinlediler.