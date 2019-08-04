Bebek katilini savunanlar haklı bulundu

Kahramanmaraş'ın terörle mücadelede görev yapan 31 güvenlik görevlisi vatan evladını şehit verdiğini söyleyen Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Yunus Karaman "AYM bu kararıyla teröre destek bildirisini onamıştır. AYM bu skandal kararını Türk Milletinden özür dileyip düzelterek kendi vicdanlarını ve şehitlerin sızlayan kemiklerini huzura kavuşturmalıdır. Bildiri şehit ailelerinin yüreğine, AYM'nin kararı da kalplerine sıkılan kurşun olmuştur" dedi.

DEVLET VE MİLLET VARSA ANAYASA MAHKEMESİ VARDIR

Kararın, terör örgütü tarafından annesiyle birlikte katledilen 10 aylık Mustafa Bedirhan'ın şehadetinin yıl dönümüne denk gelmesi ise manidar olduğunu söyleyen Yunus Kahraman, "İleri demokrasiyi yaşadıkları iddia olunan başta Avrupa ülkeleri ve ABD olmak üzere dünyanın hiçbir ülkesi bölücü ve terörist eylemlerde bulunan terör örgütlerini savunmayı, psikolojik destek vermeyi ifade özgürlüğü olarak kabul etmez. Millet ve devlet varsa Anayasa Mahkemesi vardır. Devletin bütünlüğünü, milletin birlik ve beraberliğini korumak, aslında Anayasayı korumaktır" dedi. Güneydoğu gazisi olan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Karaman "Bu ülkeyi terörü kullanarak bölmeye çalışan dış mihraklar dün olduğu gibi bugünde ülkeyi birçok noktasında saldırı altında tutuğunu dikkate almadan bu kararı veren AYM vatanın bölünmez bütünlüğünü umursamamışlardır. Teröre destek veren O bildiriyi yayınlayanlar ve onlara verilen cezayı hak ihlali bulan AYM nin o üyeleri dün olduğu ğibi bugün ve yarında dünya var oldukça bu kutsal vatan toprağı Türkiye Cumhuriyeti vatanını seven sahipleri hep var olacaktır. Bu sahipleri vatan hainlerine hiçbir zaman fırsat vermedi, vermeyecekte" diye konuştu.

TARİH BOYU NEFRETLE ANILACAKLAR

Yunus Karaman "Tunceli'de teröristlerin gömdüğü EYP ile katledilen iki kardeşin arkasında dökülen gözyaşları ve o masum bebelerin ahları vatanı bölmek isteyenlere destek sağlayan bildiri yayınlayanları ve onların bu desteğini onaylayanları bu millet tarih boyu nefretle anacaktır. Ancak vicdanı olan Şehit ailelerinin yaşadıkları yürek acılarını, keder, özlem, gözyaşı ve ufuktaki yaşam arzularını ancak yüreğinde vatan sevgisi kişiliğinde vicdan sahibi olanlar anlar. Terörün dili, ırkı, siyasi görüşü yoktur" dedi.