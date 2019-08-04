Belediyeden akıl ve zeka oyunları kursu

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi'nin, eğitmen Ayşe Akgündüz gözetiminde verdiği Akıl ve Zekâ oyunları kursları devam ediyor. Erdemli Belediyesi'nin 7-9 yaş, 10 ve üzeri yaş gurubu çocuklar ile yetişkinlere yönelik verdiği Akıl ve Zekâ oyunları eğitimleri devam ediyor. Görsel zihin faaliyetleri, strateji ve turnuva ile eğlence üzerine toplamda 10 oyunun yer aldığı eğitimler Erdemli Belediyesi Kültür Merkezinde verilirken, kursa katılımın yoğun olduğu dikkat çekti. Özellikle çocukların sosyalleşerek nitelikli vakit geçirebilmesi için çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Mükerrem Tollu yaptığı değerlendirmede, nitelikli bireylerin yetişmesinin ülkenin gelişebilmesi için önemli olduğuna dikkat çekerek, her alanda eğitimi önemsediklerini kaydetti.