Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Belediyeden akıl ve zeka oyunları kursu

Belediyeden zeka oyunları kursu

DURHASAN ŞAHİN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 4.8.2019
Belediyeden akıl ve zeka oyunları kursu
ERDEMLİ Belediyesi'nin, eğitmen Ayşe Akgündüz gözetiminde verdiği Akıl ve Zekâ oyunları kursları devam ediyor. Erdemli Belediyesi'nin 7-9 yaş, 10 ve üzeri yaş gurubu çocuklar ile yetişkinlere yönelik verdiği Akıl ve Zekâ oyunları eğitimleri devam ediyor. Görsel zihin faaliyetleri, strateji ve turnuva ile eğlence üzerine toplamda 10 oyunun yer aldığı eğitimler Erdemli Belediyesi Kültür Merkezinde verilirken, kursa katılımın yoğun olduğu dikkat çekti. Özellikle çocukların sosyalleşerek nitelikli vakit geçirebilmesi için çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Mükerrem Tollu yaptığı değerlendirmede, nitelikli bireylerin yetişmesinin ülkenin gelişebilmesi için önemli olduğuna dikkat çekerek, her alanda eğitimi önemsediklerini kaydetti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Belediyeden akıl ve zeka oyunları kursu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN