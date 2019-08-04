Kalpli kutudan uyuşturucu çıktı

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ADANA Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Yenibey Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu olduğu ihbarını aldı. Daha önceden adresi belirlenen eve baskın yapan polis, 'Coco' isimli hassas burunlu narkotik köpeğini de eve soktu. Narkotik köpeği 'Coco', çekmeceye tepki verince ekipler, çekmeceyi açtı ve kalpli bir kutunun içerisinden bin 482 uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili ev sahibi Ömer B. gözaltına alındı. Zanlı polise verdiği ifadede; "Kutuyu sokakta buldum. Merak edip aldım ve eve getirdim. Kutuyu açtığında uyuşturucu olduğunu gördüm. Bu nedenle polise haber verecektim siz geldiniz. Ben uyuşturucu satmıyorum" dediği ileri sürüldü. Şüpheli Ömer B., ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğinde tutuklandı.