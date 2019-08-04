Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Kalpli kutudan uyuşturucu çıktı

Kalpli kutudan çıktı

polisi bir eve yaptığı baskında kalpli kutu içerisinde bin 482 adet hap ele geçirdi. Tutuklanan zanlı hapları bulduğunu polise teslim edeceği sırada operasyon yapıldığını söyledi.

ZİYA RAMOĞLU
ZİYA RAMOĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 4.8.2019
Kalpli kutudan uyuşturucu çıktı
ADANA Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Yenibey Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu olduğu ihbarını aldı. Daha önceden adresi belirlenen eve baskın yapan polis, 'Coco' isimli hassas burunlu narkotik köpeğini de eve soktu. Narkotik köpeği 'Coco', çekmeceye tepki verince ekipler, çekmeceyi açtı ve kalpli bir kutunun içerisinden bin 482 uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili ev sahibi Ömer B. gözaltına alındı. Zanlı polise verdiği ifadede; "Kutuyu sokakta buldum. Merak edip aldım ve eve getirdim. Kutuyu açtığında uyuşturucu olduğunu gördüm. Bu nedenle polise haber verecektim siz geldiniz. Ben uyuşturucu satmıyorum" dediği ileri sürüldü. Şüpheli Ömer B., ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğinde tutuklandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kalpli kutudan uyuşturucu çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN