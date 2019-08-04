Konfeksiyon ihracatı yüzde 22 arttı

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep'in yaptığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden bu yılın ilk 7 ayında yapılan ihracat geçen yıla göre yüzde 22 oranında artarak 223 milyon dolara çıktı. Geçen yılın aynı döneminde bölgeden 183 milyon dolarlık ihracat yapılmıştı. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Ocak- Temmuz döneminde 115 milyon dolarlık dış giyim, 3,6 milyon dolarlık iç giyim, 16 milyon dolarlık yatak kıyafetleri ve bornoz, 13 milyon dolarlık bebek giyimi, 35 milyon dolarlık ev tekstili, 7,5 milyon dolarlık giyim aksesuarı, 34,5 milyon dolarlık da hazır eşya ihraç edildi. Geçen yılı ise 100,6 milyon dolarlık dış giyim, 3,2 milyon dolarlık iç giyim, 16 milyon dolarlık yatak kıyafetleri, 7,4 milyon dolarlık bebek giyimi, 24 milyon dolarlık ev tekstili, 26 milyon dolarlık da hazır eşya ihracatı yapılmıştı. Konfeksiyon ürünlerinin yarıya yakını Irak'a ihracat edilirken bu ülkeden sonra en çok ürün satılan ülkeler ise Almanya, Cezayir, İngiltere, Suriye, ABD ve geliyor.