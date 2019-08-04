Minikler korkularını yendi

BUGÜN NELER OLDU

MERSİN'İN Anamur ilçesinde, Erbal Eğitim Kurumu öğrencileri Hayvan Hakları Derneği'ni ziyaret ederek, harçlıklarıyla aldıkları kuru mamalarla kedi ve köpekleri elleriyle besleyerek korkularını yendiler. Dernek Üyelerinin yakından ilgilendiği minik öğrenciler, köpek ve kedileri sevdiler, fotoğraf çektirdiler. Gönüllerince zaman geçiren öğrencilere refakat eden, Eğitim kurumu müdiresi Suna Yılmaz Gök, "Çocuklarımıza hayvanlarında insanlar gibi bir canlı olduğunu ve zarar verilmedikleri sürece, onların da insanlara zarar vermediklerini anlatıyoruz. Çocuklarımızı önce hayvan barınağına götürdük, ardından Anamur Hayvan Hakları Derneği üyelerini ziyaret ettik" dedi.