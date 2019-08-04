Ortak paydamız Altınözü

BUGÜN NELER OLDU

Altınözü Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısını gerçekleştirdi. Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı'nın başkanlığında belediye meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda yoklamanın ardından gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Toplantının sohbet bölümünde konuşan Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, belediye meclis üyelerine geçtiğimiz ay içerisinde Ankara'da yaptığı temaslar hakkında bilgi verdi. Başkan Sarı, Ankara'da Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik ve Hüseyin Şanverdi ile birlikte Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürümüz Mevlüt Aydın'ı ziyaret ettiklerini ve ilçenin hemen altından geçen Sarılar Deresi'nin ıslahı için Aydın'dan söz aldıklarını söyledi. Derenin ıslahı için ödenek ayrıldığının müjdesini veren Sarı, "Türkiye'de mevcut olan projeler içerisinde bir tek ödenek alabilen Altınözü ilçemizdir. İnşallah bayramdan sonra hemen Sarılar Deresi'nin ıslah çalışmalarına başlıyoruz" dedi.