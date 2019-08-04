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Özat: çok verimli bir kamp yaptık

Giriş Tarihi: 4.8.2019
Özat: çok verimli bir kamp yaptık
TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor Bolu kampını tamamladı. Mavilacivertli ekip üç günlük iznin ardından Salı günü Adana'da toplanacak ve lige odaklanacak. Teknik direktör Ümit Özat, çok verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, "Yeni transferlerimizle birlikte mevcut oyuncularımızı yakından görme fırsatı yakaladık" dedi. Kafasındaki onbiri yavaş yavaş oluşturmaya başladığını söyleyen Özat, "Bundan sonraki çalışmalarımızı kendi tesislerimizde sürdüreceğiz. Burada en büyük sorun sıcak hava olacak ancak ona göre bir program çizeceğiz. Hedefimiz lig startına kadar tüm eksiklerimizi gidererek zorlu maratona hazır bir şekilde girmek" diye konuştu.
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Özat: çok verimli bir kamp yaptık
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