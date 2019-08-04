Pitahayanın tanesi bahçede 17 lira, markette 40 lira

BUGÜN NELER OLDU

Silifke ilçesinde Mustafa Ceyhun Eker, Gökhan Eker ve Feza Önal arkadaşlar televizyonda görüp dikimini gerçekleştirdikleri ejder meyvesi olarak bilinen pitahaya bahçesinde, ilk ürün hasadını yaptılar. Pitahaya meyvesi markette tanesi 40, bahçede 17 liradan satılıyor. Ana vatanı Vietnam olan meyve, ilaç sanayinin yanı sıra dondurma ve salata yapımında kullanılıyor. Ağırlığı 300 gram ile 1 kilo arasında değişen tropikal meyve, narenciye ve sebze üretimine alternatif ürün olarak tercih ediliyor. İlçede alternatif tarım kapsamında oluşturulan serada, yaklaşık bir buçuk yıllık hazırlığın ardından hasadına başlanan pitahayanın tanesi bahçede 17 marketlerde ise 40 liradan alıcı buluyor.