Projeleri anlatarak destek aldılar

her alanında insan hakları çerçevesinde engelli haklarını takip etmek ve denetim organlarına destek olmak amacıyla kurulan Yakın Doğu Üniversitesi Engelli Hakları İzleme Komitesi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın eşi Meral Akıncı'ya ziyarette bulundu. Prof. Dr. Zehra Altınay başkanlığındaki EHİK üyeleri; Doç. Dr. Dudu Özkum Yavuz,Doç. Dr. Fevzi Kasap, Doç. Dr. Hatice Bebiş, Doç. Dr. Nazım Burgul, Yrd. Doç. Dr. Ayhan Dolunay, Yrd. Doç. Dr. Kaan Uyar ve Uz. Şahin Akdağ, Meral Akıncı'ya, komitenin engelli haklarını izleme ve denetleme kapsamında gönüllü çalışmalarıyla ilgili misyon ve vizyonu aktardı. Yakın Doğu Üniversitesi'nin engellilere yönelik tüm faaliyetlerini takdirle izlediğini belirten Meral Akıncı, 2013 yılından itibaren Center of Excellence Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nin yaptığı çalışmalara destek sağlayıp her türlü etkinliğe katılmaya gayret gösterdiğini söyledi.