Şampiyonluğa inanıyoruz

BUGÜN NELER OLDU

FF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'un tecrübeli file bekçisi, yeni sezonda ilk 11'de yer almak için çok çalıştığını belirterek,dedi. Hataysporlu futbolcular yeni sezonun ikinci etap kamp çalışmalarını'uneteklerinde'nde yaparak güç depoluyor. Bordo-beyazlı takımın 33 yaşındaki file bekçisi, kamp döneminde yaptıkları özel maçlarla yeni sezona hazırlandıklarını söyledi. Hatay halkının kendilerine çok güvendiğini, bu güveni boşa çıkarmamak için ellerinden geleni yapmaya çalışacaklarını ifade eden Ömer Alıcı,şeklinde konuştu. Takımdaki bütün oyuncuların çok iyi çalıştığını vurgulayan Ömer Alıcı, şampiyon olmaya odaklandıklarını kaydetti. Yeni sezon hedeflerinden bahseden deneyimli file bekçisi,dedi.