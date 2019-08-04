Şampiyonluğa inanıyoruz

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FF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'un tecrübeli file bekçisi Ömer Alıcı
, yeni sezonda ilk 11'de yer almak için çok çalıştığını belirterek, "Kupa maçlarında iyi bir performans gösterdim. Futbolda gelen şansları iyi değerlendirmek lazım"
dedi. Hataysporlu futbolcular yeni sezonun ikinci etap kamp çalışmalarını Erzurum
'un Palandöken Dağı
eteklerinde Yüksek İrtifa Kamp Merkezi
'nde yaparak güç depoluyor. Bordo-beyazlı takımın 33 yaşındaki file bekçisi Ömer Alıcı
, kamp döneminde yaptıkları özel maçlarla yeni sezona hazırlandıklarını söyledi. Hatay halkının kendilerine çok güvendiğini, bu güveni boşa çıkarmamak için ellerinden geleni yapmaya çalışacaklarını ifade eden Ömer Alıcı, "İnsanlar bizden direkt şampiyonluk bekliyor. Bunu başarmak için çok çalışmamız gerekiyor"
şeklinde konuştu. Takımdaki bütün oyuncuların çok iyi çalıştığını vurgulayan Ömer Alıcı, şampiyon olmaya odaklandıklarını kaydetti. Yeni sezon hedeflerinden bahseden deneyimli file bekçisi, "İlk 11'e girmek için çok çalışıyoruz. Kupa maçlarında iyi bir performans gösterdim. Futbolda gelen şansları iyi değerlendirmek lazım. Kalede ben ya da Akın oynasa da inşallah şampiyon oluruz"
dedi.