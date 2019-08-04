Tarsus’ta kasaplar eğitimden geçti

BUGÜN NELER OLDU

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kasaplık eğitimi alan kursiyerler mezbahanede uygulamalı kesime katıldılar. Tarsus Halk Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü iş birliği ile yaklaşık bir hafta eğitim alan Kasap adayları sertifika öncesi uygulamalı kesim ve deri yüzme çalışmasına katıldılar. Tarsus'taki Büyükşehir Belediye Mezbahanesi'nde kıyafetlerini giyen ve kesim öncesi bir araya gelen kasap adayları daha sonra usta kasapların eşliğinde kesim ve deri yüzme uygulaması için kesimhaneye girdiler. Tarsus Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Gürsoy ve Tarım Hayvancılık Müdürlüğü veterineri Hayri Bilir'in gözetiminde kurban kesimi uygulamasına katılan 28 kişi içinde ilk defa bu işi yapanlarda vardı.