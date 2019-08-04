Tarsus’taki Yörük Müzesi’ne yoğun ilgi

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Tarsus'unİncirgediği Mahallesinde 2015 yılından bu yana açık olan Halil Atılgan Toroslar Yörük Müzesi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Tarsus TSO Başkan Yardımcısı Fuat Togo ve Genel Sekter Ali Ukav, Adana ve Mersin Büyükşehir Belediyeleri ile Tarsus ve Karaisali Belediyelerinin destekleri ile 2015 yılında hizmete giren Halil Atılgan Toroslar Yörük Müzesi'ni ziyaret etti. Ziyarette müze hakkında bilgi veren Dr. Halil Atılgan, babasından kalan bir arsa üzerindeki evi müze haline getirdiğini, burada 50 yıldır biriktirdiği envanterleri sergilediğini belirterek, müzede kitap, taş plak, müzik aletleri, yörenin kadınlarının başına bağladıkları yazma çeşitleri, otantik taşlar ve etnoğrafik malzemelerin bulunduğunu söyledi.