Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Tarsus’taki Yörük Müzesi’ne yoğun ilgi

’taki Yörük Müzesi’ne yoğun ilgi

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 4.8.2019
Tarsus’taki Yörük Müzesi’ne yoğun ilgi
Tarsus'un İncirgediği Mahallesinde 2015 yılından bu yana açık olan Halil Atılgan Toroslar Yörük Müzesi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Tarsus TSO Başkan Yardımcısı Fuat Togo ve Genel Sekter Ali Ukav, Adana ve Mersin Büyükşehir Belediyeleri ile Tarsus ve Karaisali Belediyelerinin destekleri ile 2015 yılında hizmete giren Halil Atılgan Toroslar Yörük Müzesi'ni ziyaret etti. Ziyarette müze hakkında bilgi veren Dr. Halil Atılgan, babasından kalan bir arsa üzerindeki evi müze haline getirdiğini, burada 50 yıldır biriktirdiği envanterleri sergilediğini belirterek, müzede kitap, taş plak, müzik aletleri, yörenin kadınlarının başına bağladıkları yazma çeşitleri, otantik taşlar ve etnoğrafik malzemelerin bulunduğunu söyledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tarsus’taki Yörük Müzesi’ne yoğun ilgi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN