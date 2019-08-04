Trafik kazasında ölen çift son yolculuklarına gözyaşlarıyla uğurlandı

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Konya'nın Kulu ilçesi yakınlarında kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole inip, ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada yaşamını kaybeden Merve ve Savaş Öksüz çiftinin cenazeleri, memleketleri Osmaniye'de toprağa verildi. Sabah saatlerinde Ankara- Aksaray karayolu Kulu makas mevkii yakınlarında, Mustafa Yılar (34) idaresindeki 34 NU 4632 plakalı hafif ticari araç, Aksaray'dan Ankara istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp ağaca çarptı. Kazada hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü Yılar ile birlikte Savaş Öksüz ve eşi Merve Öksüz olay yerinde hayatını kaybetti. Genç çiftlerin cenazeleri otopsi için kaldırıldıkları Kulu Devlet Hastanesi morgunda alınarak, toprağa verilmek üzere Osmaniye'ye getirildi. Cenaze aracı ile Cumhuriyet Mahallesi'ndeki taziye evine getirilen Öksüz çiftinin cenazeleri daha sonra Asri Mezarlık Camii'ne götürüldü. Burada akşam namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Savaş Öksüz ve Merve Öksüz aile mezarlığında yan yana toprağa verildi. Öksüz çiftinin 6 yıllık evli oldukları ve bir çocuklarının bulunduğu öğrenildi. Diğer yandan aynı kazada yaşamını kaybeden sürücü Mustafa Yılar ise Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde toprağa verildi.