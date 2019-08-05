Demirtaş: Spora ve sporcuya önem veriyoruz

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TürkiyeKick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Kick Boks İl Temsilcisi Şehmus Baysal ile Uluslararası Hakem İzzettin Altun Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette federasyon olarak yapılan çalışmalar hakkında Vali Demirtaş'a bilgi verilmesinin ardından sporun ve gençlerin spor yapmasının önemi, elde edilen başarılar üzerine sohbet gerçekleştirildi. Vali Demirtaş, spor yapmak kadar genç sporcuları yetiştirmenin, onları sportif faaliyetlerde başarılı olmaya sevk etmenin de çok büyük önem arz ettiğine değinerek Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı ve beraberindeki heyete çalışmalarından dolayı teşekkür edip ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti.