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Durakta Matematik Projesi hedefine ulaştı

KAMİL CÖMERTLER Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 5.8.2019
Durakta Matematik Projesi hedefine ulaştı
Mersin'in Anamur ilçesinde otobüs duraklarında da 'Durakta Matematik Projesi' uygulanmaya başladı. İlk olarak Denizli de hayata geçirilen ve matematik öğretmeni Mukaddes Karip-Mehmet Karip tarafından hazırlanan 'Durakta Matematik Projesi'nin Anamur ayağını Kıbrıs İlkokulu hayata geçirdi. Halkın en yoğun olduğu İskele Meydanında gerçekleştirilen uygulamaya Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan, MEB Şube müdürü Ali Bulut, Kıbrıs İlkokulu Müdürü Ayfer koyuncu, öğrenciler ve veliler katıldı. Projenin çizim afişlerini okul öğretmenleri, öğrenciler ve velilerle birlikte, Başkan Kılınç ve Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan yapıştırdı.
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Durakta Matematik Projesi hedefine ulaştı
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