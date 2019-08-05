Engelli Farkındalığı Haftası’nda seminer

BUGÜN NELER OLDU

YakınDoğu Üniversitesi Engelli Hakları İzleme Komitesi Üyesi Yrd. Doç. Dr Kaan Uyar, Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu'nun Engelli Farkındalığı Haftası kapsamında düzenlediği seminerde "Web Erişilebilirliği" konusunda bir sunum yaptı. Yrd. Doç. Dr Uyar, Web erişilebilirliği ve standartları nelerdir? Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme'sinde ve Europe 2002: Avrupa Birliği Web Erişilebilirlik Kılavuzu ile Avrupa Engellilik Stratejisi 2010-2020'da konuyla ilgili hususlar, web erişilebilirliği test araçları, KKTC merkezi ve yerel yönetimler web sitelerinin güncel durumu hakkında bilgi ve önerilerini katılımcılarla paylaştı.