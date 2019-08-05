Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Engelli Farkındalığı Haftası’nda seminer

Engelli Farkındalığı Haftası’nda seminer

Giriş Tarihi: 5.8.2019
Engelli Farkındalığı Haftası’nda seminer
Yakın Doğu Üniversitesi Engelli Hakları İzleme Komitesi Üyesi Yrd. Doç. Dr Kaan Uyar, Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu'nun Engelli Farkındalığı Haftası kapsamında düzenlediği seminerde "Web Erişilebilirliği" konusunda bir sunum yaptı. Yrd. Doç. Dr Uyar, Web erişilebilirliği ve standartları nelerdir? Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme'sinde ve Europe 2002: Avrupa Birliği Web Erişilebilirlik Kılavuzu ile Avrupa Engellilik Stratejisi 2010-2020'da konuyla ilgili hususlar, web erişilebilirliği test araçları, KKTC merkezi ve yerel yönetimler web sitelerinin güncel durumu hakkında bilgi ve önerilerini katılımcılarla paylaştı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Engelli Farkındalığı Haftası’nda seminer
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN