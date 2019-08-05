Formula 1 tadında

BUGÜN NELER OLDU

smaniye Belediyesi tarafından bu yıl 26'ncısı yapılankapsamında, çocuklar tahta arabalarla yarış yaptı.Şenlik tepesi yokuşunda, kısasıya çekişmeli geçen mücadelelerde 12 yaş altı çocuklar, heyecanlı anlar yaşadı. 10 ARAÇ YARIŞTI10 tahta araba ile yarışan 40 öğrenci, izleyenlere de güzel dakikalar yaşattı.Yarışmayı kazanmak için usta şoförler gibi tahta arabalarla yokuş aşağı inişte kıyasıya mücadele eden yarışmacılar, bitiş noktasında birbirlerini tebrik ettiler.