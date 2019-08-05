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Formula 1 tadında

’de çocuklar, tahta arabalar yarışmasında geçmişe yolculuk yaptı Renkli görüntülerin oluştuğu yarışlar, bölgenin Formula 1’i olarak adlandırılıyor

Giriş Tarihi: 5.8.2019
Formula 1 tadında
Osmaniye Belediyesi tarafından bu yıl 26'ncısı yapılan Zorkun Yaylası Çocuk Şenlikleri kapsamında, çocuklar tahta arabalarla yarış yaptı. Eski sokak kültürünün canlandırıldığı adrenalin dolu organizasyonda, çocuklar için hazırlanan özel tahta arabalar piste çıktı. Şenlik tepesi yokuşunda, kısasıya çekişmeli geçen mücadelelerde 12 yaş altı çocuklar, heyecanlı anlar yaşadı. 10 ARAÇ YARIŞTI
10 tahta araba ile yarışan 40 öğrenci, izleyenlere de güzel dakikalar yaşattı. Bazı büyükler de çocukluklarını hatırlayıp, tahta arabalara binmenin keyfini yaşadı. Yarışmayı kazanmak için usta şoförler gibi tahta arabalarla yokuş aşağı inişte kıyasıya mücadele eden yarışmacılar, bitiş noktasında birbirlerini tebrik ettiler.
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Formula 1 tadında
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