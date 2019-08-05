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İş makinası satıyoruz diye insanları dolandırdılar

’de bir kişiyi iş makinesi satma bahanesiyle dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı

Giriş Tarihi: 5.8.2019
İş makinası satıyoruz diye insanları dolandırdılar
Mersin'de bir kişiyi iş makinesi satma bahanesiyle 90 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı. Alınan bilgiye göre, M.Ö. satılık vinç ilanı veren A.Ü.'yle irtibata geçerek satış işlemleri için pazarlık yaptı. Anlaşma sağladıkları sırada A.Ü., M.Ö.'ye vinç üzerinde 90 bin lira haciz olduğunu, satış işlemlerinin gerçekleşmesi için bu paranın ödenmesi gerektiğini söyledi. Belirtilen miktarı yanına alan ve notere giden M.Ö., aracını park etmeye çalıştığı sırada A.Ü.'yle karşılaştı. Burada 90 bin lirayı A.Ü.'ye teslim eden ve noterde satış işlemlerini başlatmasını isteyen M.Ö., aracını park ettikten sonra yanına geleceğini belirtti. Aracını park ettikten sonra notere giden M.Ö. A.Ü.'ye ulaşamayınca dolandırıldığı iddiasıyla durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada, şüpheli A.Ü.'nün olay günü bindiği aracı ve ikametini tespit etti. Düzenlenen operasyonda A.Ü. ve ona yardımcı olduğu iddia edilen O.O. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada buzdolabının arkasına gizlenmiş 90 bin lira ele geçirildi. İki zanlı, tutuklandı. Bulunan 90 bin lira M.Ö.'ye teslim edildi.

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İş makinası satıyoruz diye insanları dolandırdılar
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