Melih Abi: İlaçlama yapılmayınca sivrisinekler insanları yiyip bitiriyor

GÜLEK'TE

BUGÜN NELER OLDU

Yumurtalık'ta yazlıkçılar sıkıntılı.Çünkü ilaçlama yapılmıyor.Sivrisinekler insanları yiyip bitiriyor.Isırılan insanlar yara bere içinde kalıyor.İlaçlama yapmak bu kadar mı zor?İnsanlara hizmet edin, hizmet!İlaçlayın sahil kıyılarını, sineklere insanları yem etmeyin.Adana'da aynı.Vali konağının karşı sokağı.Burası sivrisinek yatağı.Vatandaş sorun yaşıyor...Muhtemelen Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ta bu sıkıntıyı yaşıyordur.Kentin merkezi ilaçlanmaz mı?Ey belediye neredesin?İlaçlayın kardeşim Adana'yı insanlar sineklere yem olmasın.Hadi bakalım...Lafı bırakın icraat yapın!Yazlıklarsezon başlamadan önce neden ele alınmaz?Yaylalardan, deniz sahillerinden sürekli şikayet alıyorum.Ya yollar bozuk, ya da kıyılar kirli.Gülek'ten İhsan Akyıldız yollarının berbat olduğunu söylüyor.Mart veya nisan aylarında yaylalarda yol çalışması yapılabilir.Hiç olmazsa mıcır dökülebilir.Yok insanların derdine derman olmak yok!Belediyeler kötü sınav veriyor.Yaylacıları insan yerine mi koymuyorlar diyesim geliyor?Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, gönder bir dozer düzelt şu yolları.Susmakla oturmakla olmuyor.İnsanlara hizmet et, et ki iyi bir intiba bırak...Bir ay sonra okullar açılacak yaylacıların çoğu şehre dönecek.Beddua değil, dua al...