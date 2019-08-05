Pitbullu şebekeye tutuklama kararı

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Adana'da emekli, dul ve yetim maaşlarını resmi evrakta sahtecilik yöntemiyle dolandırdığı iddiasıyla çökertilen 15 kişilik suç şebekesi adliyeye sevk edildi. Şebeke içindeki yer alan çekirdek aile mensubu Mustafa Yavuz M.'nin "2019 yılında emekliliklerin çok zor durumda olduğunu görüp vicdanen rahatsız olduğum için bu işi bıraktım" dediği iddia edildi. Hakim karşısına çıkan Aydoğan Ş. ve Mustafa Yavuz M. tutuklanırken Onur T., Mustafa Ç., Hubeyb A., ve Mehmet Y. ev hapsi aldı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Olay, Şubat ayının sonunda emekli H.Ü.'nün Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi olmasıyla başladı. Borcu olan H.Ü., yardım etme bahanesiyle kendisine ulaşan şebekenin düzenlediği 1'i sahte 3 senet yüzünden 150 bin liralık borç batağına sürüklendiğini anlattı. Polis, yaşlı adamın ifadesi doğrultusunda tam 5 ay boyunca Aydoğan Ş. (41) ve Mustafa Yavuz M. liderliğindeki şebekeyi adım adım takip edip delil topladı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu deliller üzerine çete lideri Aydoğan Ş. ve sevgilisi Yaprak A.'nın da aralarında bulunduğu 4'ü kadın 15 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Bunun üzerine harekete geçen polis, 31 Temmuz şafak vakti eş zamanlı adrese baskın düzenledi. Şebeke liderinin, Çukurova ilçesi Karahan Mahallesi'ndeki şatosuna baskın düzenleyen polis evin kapısında bulunan 5 ayrı pitbull köpeğini veteriner hekim yardımıyla etkisiz hale getirerek kafeslere koydurdu. En son model güvenlik kameralarıyla korunan şato gibi evde sevgilisi Yaprak A. ile yaşayan çete lideri Aydoğan Ş. gözaltına alındı. Polis, evde yaptığı aramada alacak defteri, boş ve dolu senetler, çek fotokopileri, cep telefonları, bilgisayar, dijital materyaller ile 2 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirdi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 kişinin çekirdek aile olduğu ortaya çıkmıştı.Çetenin ikinci lideri konumda olan Mustafa Yavuz M.'nin kiraladığı ofiste kredi çekemeyen yaşlılara tanıdık vasıtasıyla kredi ayarladığı babası Bayram M.'nin temlik yoluyla senetleri sattığı annesi Ayfer M. ile kız kardeşi Merve Nur M.'nin ise imzalatılan senetlerde alacaklı konumda oldukları ayrıca dolandırılan paraların bu şahısların hesaplarına yatırıldığı ileri sürülmüştü. Mustafa Yavuz M. ise sorgusunda emeklileri, dul ve yetimleri dolandırarak, maaşlarına el koyduklarını anlattığı öne sürüldü. Ayrıca Mustafa Yavuz M.'nin bu işi 2015 yılından 2019 yılına kadar yaptığını daha sonra emeklilerin çok zor durumda olduğunu öğrenince vicdan azabına kapılarak 2019 yılının başında dolandırıcılık yapmayı bıraktığını öne sürdüğü öğrenildi. Şebekenin diğer lideri Aydoğan Ş.'nin ise hiç bir suçlamayı kabul etmediği, ancak oturduğu 1,5 milyon lira değerindeki şatoyu açıklayamadığı belirlendi.Öte yandan, olayla ilgili haberlerin yapılmasının ardından 71 olan mağdur sayısı 77'ye yükseldi. Haberlerden şebekenin çökertildiğini öğrenen vatandaşlar kendilerinin de aynı yöntemle dolandırıldığını belirterek polise başvuru yaptı. Bu nedenle dolandırılan sayısı 77'ye çıkarken imzalatılan senet sayısı 135'e çıkıp dolandırılan para miktarı ise yaklaşık 9 milyon liraya kadar yükseldi.