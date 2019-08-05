Polisten boğulmalara karşı broşürlü uyarı

Adana'da hava sıcaklıklarının
yüksek
seyretmesiyle
birlikte sulama
kanallarında
artan boğulmalara
karşı Toplum Destekli Polislik
Şube Müdürlüğü ekipleri aileleri
uyardı. Adana'da hava sıcaklıklarının
mevsim normallerinin üzerinde
seyretmeye başlamasıyla
bilinçsizlik ve tedbirsizlik sonucu
sulama kanallarında, baraj
gölünde çok sayıda vatandaş
boğularak hayatını kaybediyor.
Bu kayıpların önüne geçilebilmesi
amacıyla İl Emniyet
Müdürlüğü de gerekli projeli
çalışmaları yürütüyor. Bu kapsamda
Toplum Destekli Polislik Şube
Müdürlüğü görevlilerince yapılan
saha çalışmalarında, merkez Yüreğir
ilçesine bağlı Kazım Karabekir
Mahallesi'nde ekipler kapı kapı
dolaşarak vatandaşları uyardı. Polis,
boğulmalara karşı alınabilecek tedbirlerin
ve boğulmalarda ilk yardımın
anlatıldığı broşürler de dağıttı.