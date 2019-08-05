Polisten boğulmalara karşı broşürlü uyarı

BUGÜN NELER OLDU

Adana'da hava sıcaklıklarınınyüksekseyretmesiylebirlikte sulamakanallarındaartan boğulmalarakarşı Toplum Destekli PolislikŞube Müdürlüğü ekipleri aileleriuyardı. Adana'da hava sıcaklıklarınınmevsim normallerinin üzerindeseyretmeye başlamasıylabilinçsizlik ve tedbirsizlik sonucusulama kanallarında, barajgölünde çok sayıda vatandaşboğularak hayatını kaybediyor.Bu kayıpların önüne geçilebilmesiamacıyla İl EmniyetMüdürlüğü de gerekli projeliçalışmaları yürütüyor. Bu kapsamdaToplum Destekli Polislik ŞubeMüdürlüğü görevlilerince yapılansaha çalışmalarında, merkez Yüreğirilçesine bağlı Kazım KarabekirMahallesi'nde ekipler kapı kapıdolaşarak vatandaşları uyardı. Polis,boğulmalara karşı alınabilecek tedbirlerinve boğulmalarda ilk yardımınanlatıldığı broşürler de dağıttı.