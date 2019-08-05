Psikologlara zeka ölçeği uygulama eğitimi

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Gaziantep Ticaret Odası Özel Eğitim Kurumları Meslek Komitesi, Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi işbirliğinde devlet hastanelerinde görev yapan psikologlar için Zeka Ölçeği uygulama eğitimi düzenledi. Sağlık Bakanlığının ÇÖZGER Raporlama sistemi uyarınca zorunlu hale getirilen Zeka Ölçeği testinin üstün yetenekli ve özel gereksinimli çocuklara eğitim veren özel eğitim kurumlarının öğrenci kabulünde de zorunlu hale geldiği belirtildi. GTO Yönetim Kurulu Üyesi Rehberlik ve Psikolojik Danışman Mustafa Eryoldaş, "6-16 yaş aralığındaki çocukların zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan Zeka Ölçekleri testi çocuklarımızın zihinsel gelişimini bilimsel sonuçlarla takip edebilme imkanı sunar. Testin sonuçlarıyla çocuğumuzun zihinsel gelişimi hakkında fikir sahibi olarak, olası sorunlar konusunda erken önlem alma ve onları yetenekleri, ilgi alanları doğrultusunda yönlendirme şansına sahip olabiliriz" diye konuştu.