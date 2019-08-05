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kupası büyük ilgi gördü

Giriş Tarihi: 5.8.2019
Sahil güvenlik kupası büyük ilgi gördü
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün İskenderun Yelken İhtisas Spor Kulübü'ndeki Sahil Güvenlik Yelken Kupası'nın ödül töreni düzenlendi. Yarışmaya 40 sporcu katıldı. Sporcuların kıyasıya mücadelelerine sahne olan yelken yarışmalarında aileler de heyecanlı anlar yaşadı. ÖDÜL törenine Kaymakam İskender Yönden, Sahil Güvenlik Grup Komutan Kıdemli Binbaşı Oğuz Emre Çiçek, İskenderun Gençlik ve Spor Müdürü Ali Gündel, Belediye Başkan Yardımcıları K.Nadir Ünal, M. Ali Dokuzoğlu, Doç. Dr. Ayşe Neslin Oğuzhan Akkoca, İskenderun Yelken İhtisas Spor Kulübü Başkanı Meriç Özkaya ve sporcuların yanı sıra aileleri katıldı.
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Sahil güvenlik kupası büyük ilgi gördü
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