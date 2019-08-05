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Toros Kaplanı Akhisar’a kilitlendi

Giriş Tarihi: 5.8.2019
Toros Kaplanı Akhisar’a kilitlendi
TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Bolu Termal Otel'inde, teknik direktör Eyüp Arın yönetiminde basına açık yapılan antrenman, yardımcı hocalar gözetiminde kondisyon çalışmaları ile başladı. Turuncu-beyazlı futbolcular daha sonra iki gruba ayrılarak dar alanda çift kale maç yaptı. 80 dakika süren antrenman teknik ve kuvvet idmanlarıyla sonlandı. Turuncu- beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına yapacağı antrenmanla devam edecek. Teknik adam Arın, ligde ilk hafta programının belli olduğunu belirterek, "17 Ağustos cumartesi günü saat 21.45'te Akhisarspor deplasmanına çıkacağız. Tüm hazırlıklarımızı bu maça göre yapmaya başladık" ifadelerini kullandı.
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Toros Kaplanı Akhisar’a kilitlendi
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