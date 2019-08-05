Yaz sıcaklarının içeceği: Karsambaç

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Mersin'in Silifke ilçesinde hava sıcaklığı metroloji verilerine göre 30 derece nem oranı ise yüzde 63 olmasına rağmen hissedilen sıcaklık ise 40 dereceyi buluyor. Bunaltıcı sıcaklıklarda yaylaya ve denize gidemeyen Silifkeliler serinlemek için çareyi Mehmet Tatoğlu'nun dükkânında yaptığı karsanbaç, bicibiçi yiyerek buluyor. Mehmet usta, "Silifke bu yıl çok sıcak. Sıcaklar birden bastırdı. Esnaflar dükkânlarında nefes almakta zorlanıyorlar. Bu nedenle karsambaç yiyerek serinliyorlar. Burada biçibiçi ve şalgamda satıyoruz ama daha çok karsambaç tercih ediliyor. Bir nevi soğuk tatlıdır. Karsambaç koyarken ilk önce rendelenmiş buzumuzu sonrada limon ve gül suyunu koyuyoruz" dedi.