160 saat bateri çalmayı deneyecek

BUGÜN NELER OLDU

Mersin'deyaşayan 60 yaşındaki baterist Oktay Kızılkaya, 2003 yılında 42 saatle sahibi olduğu ancak Kanadalı bir sanatçının 134 saat 5 dakikaya yükselttiği "en uzun süre aralıksız bateri çalma" rekorunu 160 saate çıkartmayı hedefliyor. Uzun yıllardır müzik sektöründe olan Kızılkaya, 2003 yılında İstanbul'da 42 saat bateri çalarak Guinnes Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı. Kızılkaya'nın "en uzun süre aralıksız bateri çalma" rekoru, aradan geçen yıllarda çeşitli sanatçılar tarafından geçildi. Rekorun son sahibi, 2015 yılında 134 saat 5 dakikalık süreyle Kanadalı sanatçı Steve Gaul oldu. Rekorunu yeniden elde etmek için Guinnes'e başvurularını tamamlayan ve onay alan Kızılkaya, çalışmalarını Mersin'deki bir stüdyoda sürdürüyor. Mezitli Belediyesi ile Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu (MÜZSAN) Mersin İl Başkanlığı tarafından desteklenen Kızılkaya, rekor denemesine 24Ağustos'ta Mezitli ilçesinde başlayacak. Kızılkaya, küçük yaşlardan itibaren müziğe hevesinin olduğunu ve yaklaşık 40 yıldır bateri çaldığını söyledi. Bu mesleği en iyi şekilde taçlandırmak istediğini ifade eden Kızılkaya, yeniden rekor denemesi yapmayı 2015 yılından beri düşündüğünü ifade etti. Rekoru kırabileceğine inandığını aktaran Kızılkaya, "Önceki yıllarda 42 saatlik bir rekorum var. Daha sonra 2 bin 80 metrede balonda bateri çalma dünya rekorum var. Guinnes'e müracaatımızı gerçekleştirdik" dedi.