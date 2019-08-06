Başkanvekili Altunok muhtarlarla bir araya geldi

BUGÜN NELER OLDU

SilifkeMuhtarlar Derneği Başkanı Murat Temur ve yönetim kurulu üyeleri, birlik ve beraberlik kahvaltısı düzenleyerek, muhtarların talepleri, sıkıntıları ve çalışmalarıyla ilgili sohbette bulundular. Muhtarların talep ve sıkıntılarını dile getirdiği kahvaltıda bir konuşma yapan Silifke Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Temur, 'Başkanımız sorunlarımızı ve taleplerimizi mahalle mahalle gezerek yerinde dinliyor. Bu da bizleri mutlu ediyor. Bugün bir araya gelmemizde ki amacımız hem dayanışma ve kaynaşma içerisinde olmak hem de yeni yönetim olarak muhtarlarımız ile başkanvekilimizi buluşturmaktı. Muhtarlar Derneği yönetimi ve mahalle muhtarları olarak Belediye Başkanvekilimize yapmış ve yapacak olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederken, aciliyet duyduğumuz hizmetleri de birebir kendisine iletme fırsatı bulduk. Tabi ki muhtarlar olarak yapacak daha çok işimiz var. Silifke'ye en iyi hizmeti vermek için hep birlikte çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz' dedi.