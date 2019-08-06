Çamlıyayla İğne Oyası Festivali’ne hazırlanıyor

BUGÜN NELER OLDU

MersinValiliği'nin himayesinde, Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Çamlıyayla Belediyesi tarafından bu yıl 24-25 Ağustos tarihlerinde 5.'si düzenlenecek olan Geleneksel Çamlıyayla İğne Oyası Festivali hazırlıkları devam ediyor. Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı, bin 200 rakımda, birbirinden renkli ve güzel iğne oyalarının sergileneceği stantlarda yer alacağı el emeği göz nuru iğne oyaları ve çeşitli ürünler, çevre il ve ilçelerden gelecek olan vatandaşların beğenisine sunulacağını söyledi. Çamlıyaylalı kadınların sevdalarını, hasretlerini, sevgilerini, üzüntülerini ve gözyaşlarını ilmek ilmek iğne oyasına işlediklerini belirten Belediye Başkanı Tepebağlı, Çamlıyayla'nın son derece özel ve önemli bir yer olduğunu ve Türkiye'nin en güzel ve özel yaylalarından bir tanesi olduğunun altını çizdi. Çamlıyayla'nın İğne oyasının anavatanı olarak kabul edildiğini ve sadece ulusal ölçekte değil, uluslararası alanda da Çamlıyayla'nın iğne oyasıyla nam saldığını vurgulayan Tepebağlı, "İğne oyasının özü, kadınların söylenmeyen sözüdür" dedi.