ÇÜTAM sezon finali yaptı

BUGÜN NELER OLDU

Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi (ÇÜTAM) Kültür Evi 2018-2019 döneminin son etkinliğini 'Şiir Günü' ile tamamladı. ÇÜTAM katılımcılarının katkılarıyla gerçekleştirilen 'Şiir Günü'ne ilgi yoğun oldu. Etkinlikte katılımcıların bir kısmı kendi şiirlerini seslendirirken bir kısmı da Türk Edebiyatı'nın önemli şairlerinin şiirlerine yer verdi. Bunlar arasında Nazım Hikmet'in 'Kız Çocuğu' şiiri, Behçet Necatigil'in 'Sevgilerde' şiiri, Ahmed Arif'in 'Anadolu' şiiri ve Faruk Nafız Çamlıbel'in 'Han Duvarları şiiri başta olmak üzere birçok şiir yer aldı.