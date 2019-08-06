Dereceye girmek için mücadele ettiler

ŞAMPİYONASI'NA

BUGÜN NELER OLDU

Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası sona erdi. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan şampiyona yurt genelinden 250 sporcunun katılımıyla Erdemli ilçesindeki atış poligonunda tamamlandı.Sporcuların başarı düzeylerinin yüksek olduğunu ifade eden Arman, bu şampiyonada Türkiye rekorlarının kırıldığını dile getirdi. Kırılan rekorların ilerisi için ümit verdiğini aktaran Arman,dedi.Başkan Arman,diye konuştu.