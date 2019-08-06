Dereceye girmek için mücadele ettiler

Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası sona erdi. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan şampiyona yurt genelinden 250 sporcunun katılımıyla Erdemli ilçesindeki atış poligonunda tamamlandı. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman, Erdemli'de yapılan şampiyonanın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.
Sporcuların başarı düzeylerinin yüksek olduğunu ifade eden Arman, bu şampiyonada Türkiye rekorlarının kırıldığını dile getirdi. Kırılan rekorların ilerisi için ümit verdiğini aktaran Arman, "Şampiyonada 8 Türkiye rekoru kırıldı. İki rekor da egale edildi. Bu ileriki dönemler için daha ümitli olmamızı sağladı. Bu şampiyona sonrası 26 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde Brezilya'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na katılarak, kota almayı hedefliyoruz"
dedi.
BAŞKAN ARMAN: AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA KATILACAĞIZ
Başkan Arman, "Daha önceki yarışmalardan rapid dalında bir adet kotamız var bu sayıyı artırmayı planlıyoruz. Sporcularımızın performansları da buna yakın onu gösteriyor. Bu yarışmanın ardından yurda döndükten sonra kısa bir kamp süresi olacak ardından 12-23 Eylül tarihlerinde İtalya'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'na katılacağız"
diye konuştu.