Eşinin iflas etmesi üzerine girişimci oldu

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep'teyaşayan ve eşinin iflası nedeniyle zor günler geçiren 54 yaşındaki ev kadını Hatice Akdulum, evinde çocukları için yaptığı, Güneydoğu Anadolu mutfağının yöresel lezzeti mumbar dolmasını iş fırsatına çevirdi. Yaklaşık 3 yıl önce haftada bir kiloyla başladığı mumbar dolması satışında günlük 100 kilograma kadar çıkan Akdulum, "Mumbarcı Hattuç Bacı" ismiyle sosyal medyadan Türkiye'nin dört bir yanına mumbar gönderiyor. Akdulum, pazar günleri Gaziantep Büyükşehir Belediyesince ev kadınları için açılan yöresel ürün pazarında da mumbar satıyor. Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurarak marka patenti de alan Hatice Akdulum, esnaf olan eşinin yaklaşık 4 yıl önce iflas ettiğini, zor günler yaşadıkları dönemde kendisinin de sürekli aile bütçesine katkı sağlayabilmek için neler yapabileceğini araştırdığını söyledi. Akdulum, "Oğlumun yönlendirmesiyle bu işe girdim. Umutsuz olduğun bir anda Allah kapı açıyor. Emeğimi sattım, bugünlere geldim" dedi. Türkiye'nin dört bir yanına mumbar gönderdiğini, tatile gelen gurbetçilerin yaşadıkları yerlere de bu yemeği şoklayarak götürdüğünü dile getiren Akdulum, evinde özenle hazırladığı mumbarları ayrıca restoranlara toptan olarak sattığını vurguladı. Akdulum, İstanbul, Aydın ve Nevşehir'de yöresel yemek satan restoranlara mumbar gönderdiğine işaret ederek, "Tüm ev hanımlarına da tavsiye ederim. Haftada 1 kiloyla başladım. Şimdi günde 100 kiloya kadar çıktığım günler oluyor" dedi.