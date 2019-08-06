Gelişen teknoloji ruh sağlığını tehdit ediyor

BUGÜN NELER OLDU

YakınDoğu Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Kuzeymen Balıkçı "Dünya Ruh Sağlığı Günü" için "Değişen Dünyada Gençler ve Ruh Sağlığı" olarak ilan edilen bu yılki tema aracılığıyla, gençlerin ruh sağlığının korunması ve dayanıklılığın arttırılmasının hedeflendiğini söyledi. "10 Ekim, Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu tarafından "Dünya Ruh Sağlığı Günü" olarak kabul edilmekte ve her yıl farklı bir tema ile etkinlikler düzenlenmektedir" diyen Yrd. Doç. Dr. Kuzeymen Balıkçı, Dünya Ruh Sağlığı Günü'nün bu yılkı temasının "Değişen Dünyada Gençler ve Ruh Sağlığı" olarak ilan edildiğini bildirdi. Bu tema aracılığıyla gençlerin ruh sağlığının korunması ve dayanıklılığın arttırılmasının hedeflendiğini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Kuzeymen Balıkçı, gerçekleştirilen etkinliklerle bu konuda toplumsal farkındalık yaratılmak istendiğini söyledi. Yrd. Doç. Dr. Balıkçı, "Birçok genç için heyecan verici olarak nitelendirilen gençlik dönemi, aynı zamanda stres ve endişeler içerebilir" dedi.