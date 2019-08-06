Kaplan’da Eriş dönemi

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1.Lig takımlarından Adanaspor, uzun zamandır aradığı teknik direktörü buldu. Turuncu-beyazlı ekibi daha önce iki dönem çalıştıran teknik direktör Levent Eriş Adanaspor'un yeni hocası oldu. Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Akgül ile Bolu'da bir araya gelen Eriş, her konuda anlaşma sağladı ve yeni takımı ile ilk çalışmasını yaptı. Eriş Adana'ya yabancı olmadığını belirterek, "Çok kaliteli oyuncuların olduğu bir ekibin başına geldim. Kısa sürede eksiklerimizi tamamlayıp başarıyı yakalayacağız" diye konuştu. Bu arada takımı sezon başından bu yana çalıştıran Eyüp Arın ise altyapının başına yeniden döndü.