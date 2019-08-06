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K.Maraş polisi sokak hayvanlarını unutmadı

’ta Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği’nce sokak hayvanları için yaptırılan mama ve su kapları şehrin farklı noktalarına bırakıldı

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2019
K.Maraş polisi sokak hayvanlarını unutmadı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği'nce sokak hayvanları için yaptırılan mama ve su kapları, Elbistan Hayvanları Koruma Derneği (ELHAYKODER) ve gönüllü işletmelerin desteği ile şehrin değişik noktalarına bırakıldı. Sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için hareket geçen Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri, başlattıkları çalışma kapsamında su ve mama kapları hazırlattı. Hazırlanan su ve mama kaplarının, ilçedeki gıda ve lokantalar başta olmak üzere park ve bahçelere konulması için ELHAYKODER ile irtibata geçildi. Yapılan görüşmeler sonucunda gönüllü olan işletmelerin yakınlarına, mermerden hazırlatılan mama ve su kapları bırakıldı. Kaplara, sıcak yaz günlerinde yemek ve su bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama ve su dolduruldu. Komiser Yardımcısı Bilal Tekbıyık, başlattıkları bu anlamlı proje ile sokak hayvanlarını koruyup kollamayı amaçladıklarını söyledi.
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