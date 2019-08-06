Kurban pazarlarında yoğunluk var

BUGÜN NELER OLDU

Adana'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarlarında yoğunluk yaşanıyor ancak satıcılar vatandaşların kurbanlık almamasından dertli. Pazarda bulunan ve normalinin 2 katı büyüklüğündeki 120 kilogramlık koç ise görenleri şaşırtıyor. Kurban Bayramı'na 6 gün kala Adana'ya Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen kurbanlıklar satışa başladı. Merkez Yüreğir ilçesindeki hayvan pazarında Anadolu'nun çeşitli illerinden getirilen kurbanlıklar satışa sunulurken pazarda vatandaş yoğunluğu yaşandı ancak alıcı olmaması satıcıları olumsuz etkiledi. Fiyatların yüksek seyrettiği pazarda, vatandaşlar ile besiciler arasında sıkı pazarlıklar da yaşanıyor. Kurban pazarının sorumlusu Salih Budan, vatandaşların her gün pazara geldiğini ancak sadece baktığını söyleyerek, "Bayram günü yaklaştıkça biraz daha vatandaş pazara geliyor. Şimdiye kadar canlı kilogram kaça gidiyor fiyatlar neye gidiyor, alışı nedir bunları gözden geçiriyor. Çünkü canlı kilogram 24 ile 26 lira arasında gidip geldi. Vatandaş haklı ancak besici de haklı" dedi. Devletin emeklilere bayram öncesi verdiği ikramiyenin de kurban alımları için etkisi olduğunu kaydeden Budan, "Devletimizden Allah razı olsun. Devletimiz bayramlar öncesi emeklilere bin lira ikramda bulunuyor. Al ihtiyacını karşıla diyor. Onun için Allah büyüklerimizden razı olsun" ifadelerini kullandı. Salih Budan, ortalama kesilecek bir koyunun bin 100 lira ile bin 200 lira arasında, 80 kilogramlık koçların ise bin 700 ile bin 800 lira arasında satışa sunulduğunu kaydetti. Kurban satıcısı Cumali Sarı ise, "Yem, arpa çok pahalı. Buraya getiriyoruz abi abi diyoruz ama abi ne yapsın abinin gücü yok. Vatandaş yoğunluğu var ama alıcı geliyor gücü yetmediği için maalesef alan yok" diye konuştu.