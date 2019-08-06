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Kurbanlıklar satış öncesi derede yıkandı

Giriş Tarihi: 6.8.2019
Kurbanlıklar satış öncesi derede yıkandı
Gaziantep'ın İslahiye ilçesinde, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala besiciler koyunlarını pazara çıkartmadan önce derede yıkayıp, temizledi. İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşilyurt Mahallesi'nde besicilik yapanlar, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hazırlıklarına başladı. Besiciler kurbanlık koyunlarını satışa çıkarmadan önce derede yıkayarak temizledi. Besiciler koyunları yıkadıktan sonra Gaziantep ile çevre ile ve ilçelerde belediyelerin gösterdiği yerlerdeki hayvan pazarına götürerek satışa çıkaracak.
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Kurbanlıklar satış öncesi derede yıkandı
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