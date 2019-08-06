Kuru meyvenin en büyük alıcısı AB ve Orta Doğu

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GüneydoğuAnadolu Bölgesi'nden temmuzda 10 milyon dolarlık, ocaktemmuz döneminde de 117 milyon 747 bin dolarlık kuru meyve ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildi. Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, yaptığı yazılı açıklamada,temmuz ayında en fazla kuru meyve ve mamulleri ihracatının Avrupa Birliği (AB), Orta Doğu ve ABD'ye gerçekleştirildiğini bildirdi. Yılın 7 aylık sürecinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 89 ülkeye 117 milyon 747 bin dolarlık ihracat yapıldığını, bunun 10 milyon dolarlık bölümünün temmuzda gerçekleştirildiğini ifade eden Çıkmaz, "Antep fıstığı, kuru kayısı, kuru incir, kayısı çekirdeği, çam fıstığı, kuru üzüm ve diğer kuru meyve, mamulleri ve çerezler gibi ürünlerimiz en fazla ihracatı yapılan ürünler arasında yer aldı" diye konuştu. Çıkmaz, "Ülke grupları açısından bakıldığında AB, Orta Doğu ülkeleri ve ABD ihracatta ilk üç sırada yer alırken ülke bazında en fazla ihracatımızı Almanya, İtalya ve Irak'a gerçekleştirdik. 89 ülkeye kuru meyve ihracatı gerçekleştiren birliğimiz üyesi firmaları başarılarından dolayı kutluyorum. Elbette ürün yelpazemizi yüksek katma değerli mamullerden oluşturmak istiyoruz. Bu anlamda gıda sanayimize büyük görevler düşüyor" dedi.