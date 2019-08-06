Melih ABİ: Arsuz’da yaz aylarında tatil yapanlar tedirgin

KIRKKAŞIK

BUGÜN NELER OLDU

Arsuz şirin bir sahil ilçesi. Özellikle yaz aylarında büyük ilgi görür. Nüfusu da yazları çok artar. Burası ile ilgili bir şikayet aldım. Güvenlik sorunu hayli fazlaymış. Hatay Valisi buraya dikkat ederse iyi olacak! Hafta sonları magandaların silah sıktığı bir yer haline geldi. Vatandaşlar rahatsız! Arsuz çayı kenarına bir çivi bile çakılmaması gerekiyor. Ama CHP'li belediye müzikli mekanların inşaatına ve çalışmalarına izin veriyor. Kaçak inşaatlar yükseliyor belediye müdahale etmiyor. Rant kavgaları ve geç saatlere kadar müzik gürültüsü dolayısıyla insanlar gergin. Arsuz teksasa dönmüş... Öyle diyorlar. Kurşunlar insanları hedef almadan uyaralım istedik.Tarsusmedeniyetlerin beşiği bir kent. Ama maalesef tüm uyarılara rağmen engellilere engel çıkaryorlar. Tarsus'u gezmeye gelen engelli bir vatandaş tarihi mekana girememiş. Mersin il merkezinden Tarsus'a tarihi yerleri gezmek için gelen Tuncay Ergün, birçok yeri gezememiş. Çünkü engelli rampası yoktu. Geçirdiği bir kaza sonucu tekerlekli arabası ile hayata tutunan Tuncay Ergün, zaman zaman Türkiye'nin bir çok il ve ilçelerini ziyaret ederek tarihi yerleri gezmeye çalışıyormuş. Tuncay Ergün, Kırkkaşık bedesteninden alış veriş yapmak ve tarihi çarşıyı gezmek isterken ne yazık ki burada rampa olmadığı için çarşıyla giremedi. Tarsus belediye başkanı şikayet çok. Bu şikayetler sonra sana döner haberin olsun!