Narenciye Festivali Mersin’in marka değeri

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MersinValiliği koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçe belediyeleri ile Ticaret Borsası ve çok sayıda kuruluşun desteğiyle bu yıl Kasım ayının ilk haftasında düzenlenmesi planlanan 'Mersin Narenciye Festivali' üst kurul toplantısı Vali Ali İhsan Su başkanlığında düzenlendi. Narenciye Festivali tanıtım filmi gösterimi ile başlayan toplantıda bir konuşma yapan Vali Ali İhsan Su, narenciyenin Mersin'in marka değeri olduğunu belirterek, narenciye festivalinin Mersin'in tanıtımı açısından önemli olduğunu söyledi.