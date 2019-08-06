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Narenciye Festivali ’in marka değeri

BEKİR COŞKUN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2019
Narenciye Festivali Mersin’in marka değeri
Mersin Valiliği koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçe belediyeleri ile Ticaret Borsası ve çok sayıda kuruluşun desteğiyle bu yıl Kasım ayının ilk haftasında düzenlenmesi planlanan 'Mersin Narenciye Festivali' üst kurul toplantısı Vali Ali İhsan Su başkanlığında düzenlendi. Narenciye Festivali tanıtım filmi gösterimi ile başlayan toplantıda bir konuşma yapan Vali Ali İhsan Su, narenciyenin Mersin'in marka değeri olduğunu belirterek, narenciye festivalinin Mersin'in tanıtımı açısından önemli olduğunu söyledi.
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Narenciye Festivali Mersin’in marka değeri
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