Samountain motosiklet festivali nefes kesti

BUGÜN NELER OLDU

Hatay'ın Samandağ ilçesinde ikincisi düzenlenen Samountain Motosiklet Festivali'nde nefes kesen anlar yaşandı. Samandağ Deniz Sahili'nde gerçekleşen yarışa, Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz start verdi. Enduro Kulüp Yöneticisi Mehmet İlker İlbeyi, "Birincisini yapmak iyiydi ama ikincisini yapmak gerçekten de Samandağ'ın ve Hatay'ın tanıtımı açısından çok büyük bir onur" dedi. KENTTEKİ en büyük sorunlardan birinin motosiklet kazaları olduğunu söyleyen İlbeyi, "Her yıl bir çok kardeşimizin cenazesine katılıyoruz. Bizleri çok üzüyor. Her ne kadar trafik cezaları ile bastırsak da buna bir önlem alamıyoruz. Bizim amacımız bunlara bir alternatif oluşturmak. Gördüğünüz gibi burada korumalarla, düzgün motosikletlerle profesyonel bir şekilde enerjilerini atıyorlar" diye konuştu.