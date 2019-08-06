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Samountain motosiklet festivali nefes kesti

Hatay’ın dünyaca ünlü sahili Samandağ’daki Motosiklet Festivali’nde gençler deşarj oldular

Giriş Tarihi: 6.8.2019
Samountain motosiklet festivali nefes kesti
Hatay'ın Samandağ ilçesinde ikincisi düzenlenen Samountain Motosiklet Festivali'nde nefes kesen anlar yaşandı. Samandağ Deniz Sahili'nde gerçekleşen yarışa, Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz start verdi. Enduro Kulüp Yöneticisi Mehmet İlker İlbeyi, "Birincisini yapmak iyiydi ama ikincisini yapmak gerçekten de Samandağ'ın ve Hatay'ın tanıtımı açısından çok büyük bir onur" dedi. KENTTEKİ en büyük sorunlardan birinin motosiklet kazaları olduğunu söyleyen İlbeyi, "Her yıl bir çok kardeşimizin cenazesine katılıyoruz. Bizleri çok üzüyor. Her ne kadar trafik cezaları ile bastırsak da buna bir önlem alamıyoruz. Bizim amacımız bunlara bir alternatif oluşturmak. Gördüğünüz gibi burada korumalarla, düzgün motosikletlerle profesyonel bir şekilde enerjilerini atıyorlar" diye konuştu.
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Samountain motosiklet festivali nefes kesti
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